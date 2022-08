Är "IT" svåra att umgås och ha kontakt med?

IT-folk är en mixed bag, generellt. Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på rollen som personen sitter på. Intern IT, och folk som sitter och rotar runt i servrar hela dagen (tänk webhotellstekniker och dyl.), känns som att de ofta (absolut inte alltid) passar den gamla nidbilden av osociala och oempatiska människor.

Jag jobbar själv med IT, men jobbar mot kunder. En bra kunddialog är ett krav för ett välutfört projekt, och då kan man helt enkelt inte vara en sådant tekniker som passar in på den ovanstående nidbilden. Vi får tvärtemot ofta komplimanger för att vi bemöter våra klienter på deras tekniska nivå, och alltid försöker vara pedagogiska i hur vi försöker förmedla information.

TL;DR: IT-människor kan vara knepiga, men det har mycket med rollen de sitter på.