Byta pinkod på Samsung mobil

Hej!

Väldigt märkligt med hur Samsung mobilen beter sig:

Pinkoden har slagits in fel gånger flera gånger så jag skriver först in PUK-kod. Därefter så slår jag in ny pinkod, bekräftar genom att slå in igen - och då behöver jag slå in PUK koden igen och då har jag ett mindre försök på mig innan dess att hela Sim-kortet låses.

Vad är problemet här? Hur går det att lösa? Är det någon av er som har varit med om något liknande?