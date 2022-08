Hjälp! Två skärmar skall sammanfogas och bli en i porträtt läge

Hej.

Som rubriken låter så försöker jag just nu få till att 2 av mina skärmar (identiska) ska vara stående och ihopslagna till en skärm, om detta är möjligt med min uppsättning av dator etc vet jag ej därav frågar jag här.

Syftet för detta är att jag arbetar mycket i Autocad/magicad och har insett hur bra det var att ställa ena skärmen i stående position och tänkte om det gick att göra så med båda fast göra dom till då 1 skärm typ eyeinfity/surround etc.

Utrustning: Lenovo thinkpad - Processor i9-9880H CPU @2.30 GHz (16 CPUs)

Minne: 32768MB RAM

Grafikkort: Quadro RTX 4000 (Notebook)

Skärmar:

1. Philips 34" Curved skärm 346B1C/00

2. Philips 34" Curved skärm 346B1C/00

3. ASUS VG258

Koppling:

Just nu går det en HDMI kabel direkt till datorn till Skärm 1.

Sedan är dom andra två kopplade via dockningsstation med 2 st displayport.

Har försökt läsa mig till hur det ska göras:

Steg 1 - Nvidia kontrollpanel

Steg 2 - Ställ in flera bildskärmar

Steg 3 - Ställ in sammanslagen bildskärm

På steg 4 kommer man sedan in till NVIDIA SAMMANSLAGEN BILDSKÄRM, men här börjar problemet.

Här väljer jag "Källbildskärmar" och fattar inte vad dom menar men jag väljer min primära bildskärm och sen den sekundära.

Då står det såhär: Ogiltigt antal bildskärmar av valts - Och jag har testat att koppla från den 3e bildskärmen och kopplat båda bildskärmar jag vill sammanfoga till dockan.

Däremot om jag väljer den 3e skärmen dvs Asus VG258 som målbildskärm så går det men då blir det ju rätt konstig bild då denna inte skall ingå i denna sammanfogning.

Någon smart kunnig människa som sitter inne på svaret? Går det ens att göra det jag försöker åstadkomma?

Titta på AMDs lösning och jisses vad mycket simplare det verkar...

Tack på förhand.