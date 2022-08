CHIPS and Science Act ska locka kretstillverkning till USA

Skrivet av talonmas: Europa/Sverige, se och lär Gå till inlägget

EU plans multi-billion euro boost for chip production to ease supply disruptions

Semiconductors: Brussels wants to plough billions into making more microchips in the EU

Verkar som vi är på väg in i en ny era där alla ska tävla med varandra, lite mer tribalism på köpet med?