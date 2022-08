Datorns ljud är plötsligt hög bas och låg diskant

Windows 10 på ett Asus Prime z390-A moderkort.

Sedan igår har ljudet från min PC blivit galet. Jag har Creative högtalare kopplad till min PC i 3,5 mm jacket (samt ett separat Sennheiser headset) som har rattar för bas och diskant. Dessa är satt till minimum på bas och max på diskant och ändå låter allt ljud från datorn som om högtalarna ska explodera av basen och diskanten låter som om ratten är vriden till minimum.

Jag har provat ominstallation av alla fyra drivrutiner tillgängliga för detta moderkort från Asus, samt använt Windows 10 standarddrivrutin för ljud som används om jag inte installerar drivrutinerna från tillverkaren. Har även provat att vrida och vända på varenda möjliga inställning för ljudkortet via Enhetshanteraren.

Jag satte igår i ett gammalt Soundblaster X-Fi Go! USB-ljudkort som löste problemet under dagen. Ljudet lät normalt med både standard-drivrutinen som installerades automatiskt samt med de officiella drivrutinerna från Soundblaster som ger mig tillgång till Soundblaster control panel för vidare justering av effekter etc.

Sedan jag startade datorn idag är problemet tillbaka, både med moderkortets ljudkort, USB-ljudkortet, högtalarna samt headsetet. Det är som om någon programvara i datorn justerar ljudet i smyg i bakgrunden från start och jag kan inte lista ut vad sjutton detta skulle kunna vara. Jag är väldigt petig med program och tjänster som startar automatiskt och använder flera program och metoder för att se till att det som laddas vid start av datorn är det som jag faktiskt använder.

Hur ska jag lista ut vad det är som skapar de här problemen med ljudet?