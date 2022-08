Köpråd UPS för låg belastning med minst 6 schuko-uttag

Skrivet av Brent: Jag vill skaffa en UPS och har nog bestämt mig för en APC, baserat på lästa och hörda anekdoter. Främst avsedd för mina båda Synology NAS:ar så jag kan göra graceful shutdown om strömmen försvinner, men när jag ändå är igång tänker jag att jag kan hålla liv i nätverket också en liten stund om det är snabbt övergående avbrott. Mitt huvudbry är att om jag förstår saken rätt ska jag inte ha alltför kraftfull UPS, för om energiförbrukningen på inkopplade enheter är väldigt liten i förhållande till UPS:ens kapacitet så "märker" kanske inte UPS:en att den nyttjas och slår därmed ifrån? Stämmer detta? Och var går i så fall gränsen? Enheterna har följande strömförbrukning: NAS 1 - 20 W

NAS 2 - 15 W

Router - 5 W

Switch 1 - 1-4 W

Switch 2 - 1-4 W

Fiberdelare - 5 W (uppskattat - ej kontrollerat) Detta ger en total belastning på blygsamma ~50 W. Om jag exempelvis kikar på Dustins APC-utbud är den minsta enhet som har 6 schukouttag med backupfunktionalitet på 520 W (BE850G2) vilket ju är rejält mycket högre än det jag kommer nyttja. Fungerar en sådan ändå eller är det för hög kapacitet för min blygsamma last? Rent utsendemässigt gillar jag dessutom formfaktorn mer på de som ser ut som små datorer där man lätt framifrån kan se t.ex. färgindikation på batteristatus men de jag sett (i för mig rimlig prisklass, 1000-2000 kr) verkar inte ha schuko utan C13 så då måste jag böka med en massa adaptrar. Tar tacksamt emot lite information och ev. bra förslag. Första gången jag är i UPS-djungeln.

En ups brukar aldrig slå av pga låg last utan enklare uposer övervakar att de har spänning in och försvinner den så går de över till batteri och går så länge batteriet räcker om inte inströmmen komemr tillbaka. Den du länkar har ju tom batteritid listad vid 20W last så 50 w lär ju iabsolut inte vara nått problem.