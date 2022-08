Hur komma vidare från 1-line? Certifiera sig?

Hej!

Är snart hälften in på trettio år och undrar vad jag håller på med.

Har hoppat runt lite i olika branscher men nu sen innan coronan kommit tillbaka in i "IT-svängen".

Läste data och programmering på gymnasiet men har ingen mer utbildning inom data eller något certifikat eller liknande.

Är nu inne på mitt femte IT jobb, alla jobb har i princip varit first line, alltså teknisk support och administration för slutanvändare.

Dels för stora förtag, dels mot privatkunder men även jobb på ett företag som hade utvecklat en egen produkt.

Sitter nu sen snart 2 år tillbaka som konsult på ett IT företag som handhar IT för en specifik bransch.

Pga livet utanför jobbet, så har jag i princip bara gjort mitt jobb, inte funderat så mycket på att utvecklas, nu börjar privatlivet ordna upp sig och jag känner att jag vill vidareutvecklas men är osäker på vilket väg jag skall gå.

Någon som känner igen sig och kan ge mig råd?

Funderar på vilken väg jag skall gå, känner mig vilsen.

Känner bara att jag vill vidare från 1-line jobben och bli mer tekniskt och få mer djupare kompetens än att byta folks lösenord eller felsöka Microsoft eller branschspecifika produkter för slutanvändare.

Samtidigt börjar jag bli rätt bekväm i rollen, men ja, någon gång skall man väll gå vidare.

Borde jag ta någon certifiering och i så fall vilken? Är det värt att göra?

Verkar som det tagit bort gamla Windows cert och nischat allt mot Azure, eller skall man kika på Google eller AWS?

Vad tror ni?

Har skaffat en del komponenter, bra processorer och mycket RAM, så min maskin ska kunna köra en del virtualiserade klienter ifall jag vill experimentera

Någon som vart i samma sits?

/Vilsen service felsökar-administratör konstant i samtal med headset.