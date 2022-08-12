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Speldator 14k från inet

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Speldator 14k från inet

Hej!

Det har blivit dags att byta ut min gamla bråkiga gaminglaptop mot en PC, och jag mottager tacksamt hjälp och förslag från er. Jag hade tänkt att beställa komponenterna via inet, och låta dem montera ihop datorn.

Datorn är nästan endast till för att spela, och då främst Red Dead Redemption II, No Man’s Sky, och långa matcher i Civ 6. Jag vill även gärna kunna streama något på till exempel Netflix samtidigt som jag kör spelet. Jag misstänker att jag inte behöver någon monsterdator, men jag vill gärna kunna köra t.ex. RDR på så höga grafikinställningar som möjligt.

Eftersom jag alltid har hörlurar på mig (och bor ensam) så är det inte så viktigt att datorn är tyst, jag prioriterar hellre väl fungerande kylning och fläktar. Jag bryr mig inte heller om utseende eller storlek på chassit. Är det en fördel att ha ett mesh-chassi för att få bättre kylning?

Jag vill gärna landa runt 14000 inkl kostnad för byggnation, men kan jag spara några kronor så vore det inte helt fel. Skärmar och andra tillbehör behöver inte räknas in i priset.

Tacksam för er expertis!

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Tycker detta är ett grymt bygge för pengarna. Rymligt meshchassi för bättre temperaturer och ett riktigt bra nätaggregat som är semi-passivt och modulärt.

https://www.inet.se/kundvagn/visa/8A8GAecOKlkfYbJOtwPrML0ZuUM/hypermint

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Medlem
Skrivet av hypermint:

Hej!

Det har blivit dags att byta ut min gamla bråkiga gaminglaptop mot en PC, och jag mottager tacksamt hjälp och förslag från er. Jag hade tänkt att beställa komponenterna via inet, och låta dem montera ihop datorn.

Datorn är nästan endast till för att spela, och då främst Red Dead Redemption II, No Man’s Sky, och långa matcher i Civ 6. Jag vill även gärna kunna streama något på till exempel Netflix samtidigt som jag kör spelet. Jag misstänker att jag inte behöver någon monsterdator, men jag vill gärna kunna köra t.ex. RDR på så höga grafikinställningar som möjligt.

Eftersom jag alltid har hörlurar på mig (och bor ensam) så är det inte så viktigt att datorn är tyst, jag prioriterar hellre väl fungerande kylning och fläktar. Jag bryr mig inte heller om utseende eller storlek på chassit. Är det en fördel att ha ett mesh-chassi för att få bättre kylning?

Jag vill gärna landa runt 14000 inkl kostnad för byggnation, men kan jag spara några kronor så vore det inte helt fel. Skärmar och andra tillbehör behöver inte räknas in i priset.

Tacksam för er expertis!

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Vilken upplösning snackar vi om?

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Tycker det här mITX bygget är bra, som jag själv har tänkt att bygga inom de närmaste veckorna. RX 6650 XT är perfekt för 1080p spelande samt klara av 1440p medium, upp till dig vilken upplösning du väljer. Vill du ha mer stabil 1440p high settings, välj då 6700 XT. Välj till en billig SSD M.2 för baksidan av MOBO, om du vill ha mer space.
PS! RAM minnet finns även hos Inet också, säkert 200 kr mer.

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Medlem
Skrivet av hypermint:

Hej!

Det har blivit dags att byta ut min gamla bråkiga gaminglaptop mot en PC, och jag mottager tacksamt hjälp och förslag från er. Jag hade tänkt att beställa komponenterna via inet, och låta dem montera ihop datorn.

Datorn är nästan endast till för att spela, och då främst Red Dead Redemption II, No Man’s Sky, och långa matcher i Civ 6. Jag vill även gärna kunna streama något på till exempel Netflix samtidigt som jag kör spelet. Jag misstänker att jag inte behöver någon monsterdator, men jag vill gärna kunna köra t.ex. RDR på så höga grafikinställningar som möjligt.

Eftersom jag alltid har hörlurar på mig (och bor ensam) så är det inte så viktigt att datorn är tyst, jag prioriterar hellre väl fungerande kylning och fläktar. Jag bryr mig inte heller om utseende eller storlek på chassit. Är det en fördel att ha ett mesh-chassi för att få bättre kylning?

Jag vill gärna landa runt 14000 inkl kostnad för byggnation, men kan jag spara några kronor så vore det inte helt fel. Skärmar och andra tillbehör behöver inte räknas in i priset.

Tacksam för er expertis!

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Lite mer på CPU än GPU än @Scarabeo:
https://www.inet.se/datorbygge/b1314348/14k

Om du kan bygga själv går det att klämma in en 5800X3D:

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Skrivet av källarinvånare:

Vilken upplösning snackar vi om?

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Hej! 1080

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Skrivet av hypermint:

Hej! 1080

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Vilken Hz på skärmen?

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Skrivet av Scarabeo:

Vilken Hz på skärmen?

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165

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