TCL 55C835 55 tums mini-led TV

Uppackning

TVn kom packad i en lite längre smalare kartong gentemot C825. Den var ej bandad och istället för att lyfta kartongen som på C825 så lyfter du TVn upp ur kartongen. Detta har både för och nackdelar. Nackdelen är att det är lättare att ensam packa upp och montera C825. Jag rekommenderar starkt att man är minst 2 för att säkert kunna lyfta TVn ur kartongen.

Montering av foten

Monteringen av foten till TVn är första lilla negativa. Foten består av en gedigen stålplatta och sedan en hårdplast bit som i vinkel fästs i stålplattan och sedan TVns baksida. Det krävs antingen ett bord eller att du utnyttjar kartongen som den kom i alt att ni är 3 personer för att säkert kunna montera dit foten. Även instruktionen kan vara lite "jobbig" tyda direkt. Väl monterad och på plats ser det dock fint ut och även om plastbiten känns lite icke premium så lär den göra jobbet. Värt att nämna är att du kan bestämma 2 lägen för höjd vid monteringen. Bruksanvisningen visar det lägre, vilket kan försvåra vid ljudlimpa. Så tänker du ha en ljudlimpa se till att montera foten i dom lägre hålen bak på TVn.

Utseende och anslutningar

C835 har ingen inbyggd ljudlimpa som C825 men du får en smalare ram. Tjockleken är fortfarande den samma och ligger i den tjockare ligan. Precis som på C825 är alla anslutningar på höger sida (strömkabel på vänster). Det finns en kabelklämma/guide bak på Foten. Dock känns det som att den inte direkt är optimal att använda.

USB 2.0

LAN

HDMI 2.1upp till 4K@144Hz

HDMI 2.1 upp till 4K@120Hz

Antenn

Satelit

Optisk ut

HDMI 2.0 upp till 4K@60Hz

HDMI 2.0 upp till 4K@60Hz och eARC/ARC

AV in

3.5mm ut hörlurar/linje

Utöver ingångarna på TVn så stöds Bluetooth och Wi-Fi. Känns som det man behöver finns. En notering är att 3.5mm jacket kändes lite "billigt". Det glappade då jag testade mina hörlurar via en 6.3-3.5mm adapter så troligen fungerar det om du kör lurar som har en lättare/mindre 3.5mm kontakt och inte 6.3 som kräver en extra adapter. Alternativt så använd en kabel med 3.5mm till 6.3mm för att minimera risk för glapp.

Det medföljer 2 fjärrkontroller. En mindre som på bilden och en större. Och även TCL batterier

Installation/Första starten

Vidare mot första uppstart av TVn. Du kan manuellt mata in uppgifter eller använda google och dess app. Jag valde denna gång att använda google appen. Den började automagiskt ställa in mitt konto och Wi-Fi lösenord. När det såg ut att vara klart visade TVn att det fanns en uppdatering som jag valde att installera medans jag i Google appen på telefonen slutförde inställningarna. Vid omstart av TVn märkte jag något oerhört tråkigt. Spoltjut (coil whine).

TVn hade uppdaterat och nu startat om. Nu fick jag frågan om jag ville ställa in den manuellt eller via google appen. Öh va? Tydligen hade det buggat ur med google appen och inställning av TVn. Allt såg bra ut i appen men TVn hittades ej och jag blev tvungen gå vidare med manuell installation av TVn. Dock var mina lösen och google konto sparade. Du är tvungen koppla TVn mot ett TCL konto. Stort minus. Inget alternativ att skippa det.

GoogleTV och Inställningar

Det första riktigt positiva gentemot C825 märks här. Fjärrkontrollen är responsiv och att interagera med hemskärmen och inställningsmenyerna flyter på fint. Stort lyft! Jag har endast använt lite Prime video/DLNA men inget konstigt har skett. Fortfarande krävs det att du aktiverar "Dolby Atmos" inställningen för att få bas. Varför det krävs har jag ingen aning om då beskrivningen bara säger att den inställningen ska förstärka Dolby Atmos effekten och inget om basen. C835 använder Google TV.

Det fungerar bra. TVn kommer med vissa appar förinstallerade men inga galna. Precis som på C825 kan inställningsmenyerna vara lite snurriga. Jag rekommenderar att du kikar in i precis alla menyer och dess undermenyer så du har ett hum om var saker finns. Ett perfekt exempel på detta är inställningen för ALLM/VRR. Titta på bilden nedanför och förklara för mig hur man ska veta att i input menyn (den som visas på bilden) så finns även inställningar för ALLM/VRR. Speciellt då det under system finns en game master meny med ALLM/VRR. Game master kräver dock en konsol för att kunna aktiveras. Så för PC så måste du in i menyn på bilden (inputs) och blädra längre ner än HDMI 4 för att ens se att det finns flera alternativ. Om du endast använder HDMI 1-2 kommer du inte ens se att det är här CEC inställningen finns.

På C825 så låg ALLM/VRR under system. Så det känns inte som TCL har något genomgående tema för menyer och inställningar.

Bilden

Som på C825 är det en positiv upplevelse. C835 ska ha dubbelt så många dimming zoner och bättre styrning av dom + lite annat. Största skillnaden är betraktningsvinklarna. Den horisontala iaf är betydligt bättre. Du lär inte ha några problem oavsett om du sitter i mitten eller på sidan av soffan. Jag som har den bredvid min datorskärm som är i princip värsta scenariot kan tom "njuta" av bilden. Den är sämre men går titta på och jämfört mot C825 som var riktigt dassig är C835 riktigt imponerande. TVn har en glossy anti reflex behandling. Så kan vara bra veta. Det är hyfsat mycket reflektioner. Det har fungerat bra dock vid vanligt tittande men från sidan under dagen om jag sneglar mot TVn är det väldigt mycket reflektioner i bilden. Det är en VA-panel så du kommer få vissa "artefakter" vid mörk bakgrund och ljus text tex. Märks tydligt om du kopplar mot en dator och tex använder chrome edge för att surfa runt på nätet. Överlag i spel/film har jag inte märkt något störande pga VA-panel. Nu är min PC skärm VA med, så jag är van vid VA panelers beteende. Standard inställningarna känns bra och balanserade. Den kommer maxad mot varm bild men bara dra ner för att matcha ditt behov. För mig känns 3 som en bra balans. Du har många extra funktioner som motion interpolation/BFI/gradient smoothing etc. Jag kände inget behov av att använda dom. Bilden ser väldigt bra ut utan extra lull lull som försöker förbättra. BFI fungerar i 4K/120Hz. Dock känns det som på C825 att det genererar artefakter som gör att jag föredrar att inte använda det (och det drar ner ljusstyrkan).

För HDR finns massa umph. Detta är en ljusstark TV. I mörklagt rum så 10 i ljusstyrka eller tom lägre och den är fortfarande väldigt ljusstark.

Så gillar du en ljus bild så levererar TVn det. För HDR så ger det en väldigt bra upplevelse. Men det finns endast ett HDR läge. Jag saknar ett ljust/mökrt läge beroende på om jag tittar på dagen eller kvällen. Kontrasten är i top för LED TV. Slår du på Local dimming high. Så blir kontrasten ännu mer imponerande. Jag har upplevt minimalt med blooming och det är en väldigt bra TV för den mesta typen av media/spel konsumtion. Det som är lite intressant är att om du tittar på film med svarta kanter så kommer det svarta ej gå ner helt till svart (syns bara i mörklagt rum) medans om du spelar eller annat (tex testar med en bild) så blir svart helt "svart". Svårt förklara men ska du primärt använda TVn i mörklagt bio rum så kan det vara något du reagerar på.

Här kan det vara bra att flika in angående spoltjutet. Förhoppningsvis är detta bara mitt exemplar men vid ljusstyrka på 10 eller lägre uppstår ett lågt spoltjut. Detta kan beroende på avstånd och bakgrunsbrus vara hörbart eller ohörbart. Stora problemet är vid local diming high, Här vid ca 90% svart bild eller mer så uppstår ett HÖGT spoltjut. Detta spoltjut överröstar även dialoger i filmer på låg/normal volym. Detta uppstår ej om du kör på local dimming low. Dock så tappar du kontrast i low läget. Nu kan det igen beroende på din situation vara ett problem eller icke problem. För mig som gillar att ibland titta på film i ett nersläkt rum så blir det ett litet störande moment. På local dimming low i mörkt rum ser man att panelen inte är helt svart medans på high så stänger TVn av zoner och levererar en otroligt fint svart maffig kontrast. Detta märks som sagt bara i nersläckt rum. Jag vill självklart ha local dimming på high men då i övergångar/intro/outro/90%+ mörka scener så tas jag ur njutningen av det höga spoltjutet.

Spel

Har överlag varit en absolut fröjd. HDR levererar otroligt fin bild och VA-panelen är i toppklass. Under spelande har jag inte märkt av någon direkt ghosting/smearing etc och jämfört mot min PC skärm är det en stor skillnad. Känns definitivt som att denna VA-panel är riktigt bra. Färgerna känns starka, kontrasten levererar och ljusstyrkan imponerar. Har jämfört mot min PC skärm inte märkt något negativt input-lagg. TVn känns väldigt responsiv. Du har en trevlig spelmeny. Där kan du aktivera en FPS/klocka overlay (visar bara korrekt FPS vid VRR på). Du kan även aktivera ett inbyggt crosshair. Något som jag endast hört funnits på PC skärmar tidigare. I HDR stöds HDR10+ med dynamic tone mapping eller HGIG. I spelmenyn finns det en "boost" inställning. Denna är lite speciell och jag rekommenderar att du i nuläget ignorerar den. Detta för att om du ändrar den medans du slagit på VRR i TVn så kommer det stängas av. Det beror troligen på att VRR kräver att TVn körs i snabbaste Boost läget. Utan VRR när jag testade ändra det så kunde jag inte märka någon skillnad ändå. Allt är dock inte positivt vid spelande.

C835 ska stödja 144Hz. Dock är det något problem och i nuläget iaf via NVidia så fungerar det inte. Enligt en Youtuber är en fix på gång som ska lösa det. För mig personligen är det ett icke problem. Det är svårt nog driva 4K/120Hz och skillnaden i flyt mot 144Hz känns inte som ett problem för mig. Även så är 120Hz bra då 24/30/60fps media får ett synkroniserat flyt utan att ändra uppdateringsfrekvens.

Använder du VRR så kan det uppstå VRR-flicker. Det uppstår oftast då fpsen hoppar mycket. Det var väldigt tydligt när jag spelade "Immortal Fenyx Rising".

Även när VRR är aktiverat så "försvinner" menyn för local dimming. Dock är det påslaget och enligt mina observationer på högsta läget. Jag önskade att TCL gav oss möjligheten ändra detta även under VRR. Speciellt för mig med spoltjut då sätta det på low hade varit positivt. Även kan det finnas dom som inte gillar att använda loacal dimming för den delen.

Ljudet

Det är sämre än C825 då C835 skippar inbyggda ljudlimpan för en smalare ram. Nu betyder inte det att C835 har dåligt ljud men är bra inbyggt ljud viktigt så kika på C825. C835 levererar likvärdig bas men saknar umpf i mid och har betydligt "skräningare" highs. Jag rekommenderar att man hoppar in i EQn och fimpar dom högsta frekvenserna 2-3 steg. Efter det så är det ett ok ljud som levererar en hyfsat trevlig vardags bas (om du har aktiverat Dolby Atmos inställningen...).

Slutsats

Slutsatsen är att som en allround TV presterar C835 oerhört bra och erbjuder mycket trevligt. Nu har jag inte ens gått in på stödet för Chromecast/Airplay/röststyrning/med mera. Detta då det inte är något jag använder. Förhoppningsvis fungerar dom tillfredsställande. Enda negativa är spoltjutet och att jag på C825 hade frånkopplings problem. Detta gör att en viss känsla av dålig QC infinner sig. Det var även lång tid mellan uppdateringarna under dom 9 månaderna jag hade C825. Sista 6-8 månaderna kom ingen uppdatering. Minns inte exakt när v083 kom ut i Sverige men minst 6 månader och det är fortfarande senaste versionen. Detta på en ny TV är lite oroväckande.

Värt att nämna är att manualen som medföljer är absolut minimal. Det finns inte ens en sida som beskriver vad knapparna på fjärrkontrollen gör. Så du kommer behöva lösa det mesta utan hjälp från manualen. Det var intressant då en meny sa håll in snabbmeny knappen och jag hade ingen aning om vilken knapp det var. Blev att testa "alla" för att hitta den. Inga av dom avancerade inställningarna finns med i manualen. Så som att hitta och ställa in VRR får du göra på "egen hand".