Uppgradering av moderkort har lett till pannkaka

Hej!

Jag har haft en MSI B55-A PRO (moderkort) i min dator och bytt ut den mot en ny. Orsaken av bytet var att jag upplevde störningar av ljudet och mina vänner på Discord kunde klaga på att det kom ljud från allt som spelades upp. Denna nya moderkort har löst problemet med ljudet, men nu har ännu ett problem dykt upp. När jag trycker på "Shut down" på min Windows 11 stängs av skärmen, musen och tangentbordet, men datorn rullar fortfarande på. De alternativ jag har testat på hittills är att återställa bios-inställningar, uppgradera bios, ändrat UEFI-läge till LEGACY-läge, ändrat inställningar i "Power options", dra ut och sätta in komponenter, radera all innehåll i hårddisken och ladda ner en fräsch kopia av Windows 11.

Jag misstänker att även denna moderkort inte fungerar som den ska göra.

Om någon undrar hur jag bytte ut moderkortet var det på följande vis: Jag började med att inaktivera min Windows-nyckel, stängde av datorn, la på "Off" på min PSU och drog ut power-kabeln, tog ut alla komponenter och dess kablar, lyfte bort gamla moderkortet och satt in den nya, satt tillbaks alla komponenter och blev redo att köra igång.

Tack på förhand.