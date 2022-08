Fråga om utrustning för 4G nätverk hemma

Skrivet av FlashTec: Hej, Har idag ett ADSL via Telenor då fiberupppkoppling saknas till huset vi bor i. Började igår fundera lite på hur det skulle funka med mobilt internet. När vi flyttade in i huset så hade vi just ett mobilt internet men tyckte inte det funkade bra så då blev det ADSL för att åtminstone ha en stabil lina. Problemet med ADSL är ju att det är dyrt, typ 500 kr/mån för en 24 lina. Så igår gjorde jag lite mätningar med hjälp av mobil och bredbandskollen och som högst så landade jag på 120Mb ner så betydligt mycket bättre än typ 18-20 som vi har max på ADSL. Problemet är bara att denna hastighet uppnåddes utomhus uppe på en balkong på övre våning typ en meter utanför balkongräcket. Så i mitt huvud behövs en ordentlig utomhusantenn. Kabeln till den kan tas in genom ventilationsgaller, då hamnar vi på vinden (måste kolla så det finns el där uppe). Då har vi tre våningar neråt som ska förses med internet, vad är det bästa att använda i detta fall? Ska man bara använda nån form av APn eller vad är smidigast. Gå till inlägget

Farsan körde länge med LTE-router på bortre sidan av garaget, där han fick bra signal mot närmaste mast, och sen en utomhusklassad CAT6-kabel in till sitt kontor varifrån han skickade kablad nätverksanslutning via switch till de två (semi-) stationära datorerna plus AP för spridning av trådlöst nätverk för telefoner och surfplattor.

När väl initialjobbet är gjort, är kablad nätverksanslutning alltid bäst, naturligtvis, men om det inte är praktiskt möjligt och ni inte har särskilt latenskänsliga användningsområden för internetkopplingen bör ett meshnätverk vara helt OK för vardagsbruk.