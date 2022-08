Liten spegellös systemkamera

Har en gammal Olympus som inte används, mestadels för att jag är trött på att släpa på stora kameror. Ute efter en liten spegellös och eftersom jag har några 4/3 objektiv liggandes så har jag tittat på Panasonic och Olympus. Lutar nu åt antingen Panasonic GX9 eller Olympus E-P7. Även kollat på Panasonic GX80 som ligger bättre till i pris men är äldre. Känns som när man börjar titta på andra märken så blir det mycket dyrare samt mycket tyngre. Någon input angående de modeller jag tittar på? Alternativ som har IBIS som inte blir dubbelt så dyrt? När jag kollat på Full Frame och APS-C som är små och smidiga med de specs jag vill ha så blir det MINST dubbelt så dyrt. Eller har jag missat något?

Priserna på kameror verkar vara högsta någonsin. Gamla modeller som under hela våren kostat under 5k kostar nu 7500 kr eller mer. Är i och med detta ingen panik att köpa utan kommer vänta och se om priserna faller under hösten, men vill då vara klar med vad jag ska köpa. Håller koll på begagnatmarknaden, men även där är priserna upphaussade just nu.