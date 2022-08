Test av begagnad Xbox One X

Skrivet av Ecthelion: Då är 1500kr inte alls farligt för konsolen.

Den matchar inte Xbox Series S på många håll och kanter (som kan köpas nytt för strax under 3000kr), men kan spela 4K UHD spel (inte alla).

Xbox One X går ibland att hitta väldigt billigt numera, en tusenlapp och uppåt. Samtidigt går det att köpa en Series S begagnad för runt 2000 kronor. Och då kommer ju den stora frågan om vad som faktiskt är mest prisvärt. SSD vs HDD, upplösning vs FPS , skiva gentemot digital distribution och aktuell generationen gentemot föregående. Det är verkligen inget självklart val. I väldigt hög omfattning släpps ju även nya spel till de äldre generationerna. Enda nackdelen med Series S är avsaknaden av optisk läsare.