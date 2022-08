Problem med 4G router.

Du kan testa 2 saker. När det slutar fungera kan du komma åt web guit på routern? kan du pringa routern? kan du pinga 8.8.8.8 och www.google.se ?

Testa från 2 olika enheter om du kan också.

Kör ifrån kommandotolken (när det fungerar): ipconfig /all

Kör : ipconfig /all ,igen när det inte fungerar.

posta allt här, det är en bra start för att utesluta en del saker.

när du kör kommandon så kan du lägga till > textfil.txt (ex: ipconfig /all > textfil.txt) så får du all output i textfiler som är lättare att hantera/kopiera in här.