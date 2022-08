Openwrt och telia config hjälp tack.

Jag försöker få ADSL att fungera med telia, Frustrerande,

Detta är det enda alternativet för mig just nu tills jag flyttar.

Jag försöker få denna router att fungera med TELIA. Hur? Om du någon kan hjälpa vore jag oerhört tacksam!

Denna router det gäller:

https://openwrt.org/toh/avm/fritz.box.wlan.7360

Den är flashad med openwrt nu! Men felia telia funkar inte by default.. Hur fan gör jag? Gärna step by step om du vet. Kan nån expert här fixa en config tro? Det hade varit fett!

"In /etc/config/network use these settings for ADSL

config atm-bridge 'atm'

option vpi '1'

option vci '32'

option encaps 'llc'

option payload 'bridged'

config dsl 'dsl'

option annex 'bdmt'

option xfer_mode 'atm'

option line_mode 'adsl'

config interface 'wan'

option proto 'pppoe'

option ipv6 'auto'

option username 'username'

option password 'password'

option ifname 'nas0'"

Inte fått det att funka än..

Jag maila bahnhof om adsl inställningar och fick detta vilket jag lär få ställa in. Osäker på om dom maila telia nätet eller bahnhof dock ska maila och fråga bahnhof om detta nu..

Följande modeminställningar behöver kundens modem ha för att det ska fungera:

VPI: 8

VCI: 35

Bridge mode: (1483/2684)

Encapsulation method: LLC

Dynamisk IP-adress

Här är olika isp configs:

https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/isp-configura....

Telia finns inte med tyvärr..

Kan någon fixa en färdig config? Kanske uppdatera openwrt wiki.. annars kan jag det sen om jag får hjälp här..

Skulle verkligen uppskatta lite hjälp här. Tack.

Jag ändrade detta nu ska testa någon dag om det ens räcker.. men tar gärna emot mer info.

config atm-bridge 'atm'

option vpi '8'

option vci '35'

option encaps 'llc'

option payload 'bridged'

config dsl 'dsl'

option annex 'bdmt'

option xfer_mode 'atm'

option line_mode 'adsl'

config interface 'wan'

option proto 'pppoe'

option ipv6 'auto'

option username 'username'

option password 'password'

option ifname 'nas0'"

Jag tror inte nas0 ska vara med utan dsl0. Jag vet inte och jag är ingen nätverks-tekniker...

option annex 'b' borde det vara.. Vad tror ni som kan mer om detta? Borde inte adsl ha default inställningar i openwrt?