jag rekommenderar att ha något dämpande under högtalare och subwoofers.

när jag hade spikes då lät det som att högtalarna var inne i rummet under (jag kunde höra vad dom sa på nyheterna)

Nu har allt dämpning, SD fötter under vissa högtalare, golvarna står på kolfiberpuckar, baslådorna har jag på stenplattor med SD fötter under. Det är nu mer eller mindre helt ljudlöst under även om jag drar på, ljudet blev dessutom bättre