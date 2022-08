Brickad repeater. Vad gjorde jag fel?

Jag försökte precis installera OpenWRT på min repeater TP-LINK RE450 V3.0. Nu kan jag inte logga in på enheten varken trådlöst med WPS eller via sladd till dess nätverksuttag. Jag antar att enheten är förlorad, men jag undrar vad jag gjorde fel så jag lär mig till nästa gång.

Jag tycker överlag instruktionerna kring custom firmware är väldigt svåra att få en överblick över och det verkar som att väldigt mycket är underförstått hos de insatta. Jag föredrar instruktioner som staplar upp exakt vad man ska göra i punktform och direkt varnar för vad man absolut inte ska göra. Jag kan lära mig teorin bakom det hela först efter att jag sett att det fungerar, eller som nu när det inte verkar fungera.

Vad jag gjort är följande.

1) Gått in här:

https://openwrt.org/toh/tp-link/re450

2) Laddat hem filen med firmware jag hittar under "Installation", "RE450 v3" och "Firmware OpenWRT Install URL". Jag valde inte "Firmware OpenWRT Upgrade URL" eftersom enheten hade stock firmware.

3) Lade upp filen i repeaterns GUI så som man gör en vanlig firmwareuppgradering och tryckte på "uppgradera". Jag gjorde det trådlöst. Enheten räknade procent tills den var uppdaterad och sedan procent tills den startat om sig.

4) Nu är den död. Lampan för power och WPS lyser, men WPS-lampan blinkar inte när jag trycker på WPS-knappen. Jag hittar inte enhetens MAC-adress som trådad uppkoppling i min router trots att jag kopplat ihop dem med nätverkskabel.

Så vad var det jag gjorde fel och framgick det i instruktionerna? Det enda jag hittar i texten som liknar en varning är "Do not attempt to flash vendor firmware from LuCI, this will brick your device." Jag vet inte vad eller vem LuCI är och jag vet inte om det är deras firmware jag laddat hem, men om så är fallet kunde väl varningen stått lite högre upp där man laddade hem filen?