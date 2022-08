Dell XPS 13,4", i7-1185G7, 16gb 4267MHz DDR4, 1080p, 1TB SSD

Skrivet av Nichotinxx: Jag tror inte Dell har garanti på sina produkter utan hänvisar till 3 års reklamationsrätt. Levererades i juni 2021 och gäller 3 år fram från det. Gå till inlägget

Dell brukar ha bra garantier. Om jag minns rätt så följer garantierna produkten, d.v.s. de gäller andrahandsköpare också. På https://www.dell.com/support/home/sv-se/Products/?app=warrant... kan du genom att ange produkt-ID eller service-tag (finns på en etikett på datorn, troligtvis på undersidan) få reda på om datorn är under garanti, och i så fall hur länge. Är etiketten borta så kan du även kolla under "systeminformation" eller liknande i UEFI/BIOS, alternativt använda windows kommandopromt och ange kommandot "wmic bios get serialnumber".