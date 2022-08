Köpa beg dator, hur ska ja tänka

Skrivet av flkarlsson: Hej Ja har efter kanske 10 år nu fått för mig att börja spela lite igen, främst med polare från samma era. Ja har märkt också att min dator, som kan klassas som en relik, inte håller måttet längre. Specsen på den är irrelevant, men vi kan säga att ja inte kan köra discord och cs:go samtidigt... Min plan framåt är att försöka få tag på en bättre begagnad dator för ett bra pris. Ja ser min budget vara runt 2-4k för enbart en burk då. De ja behöver hjälp med är att hitta nivån på grejer för den pengen. Vilket grafikkort, minne, processor etc är rimligt att köpa beg för den pengen. Har ingen lust att försöka reda ut exakt vad som är mest optat eller så utan vill mer ha ett pekfinger i stil med geforce gtx 980 eller bättre tex. Postar specs på några ja kikat på i min prisklass som i min värld ändå känns bra, rätta mig gärna. Infon kan va ofullständig då detta är tagit rakt från några annonser.

1. 3000kr

i5 2600k

1050ti

20gb ram

1tb hdd

250gb ssd

Vattenkylning till processorn. Corsair kylare. 2. 3000kr

Intel® Core™ i5-7400 processor

NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti 4 GB

8 GB DDR4 2400MHz RAM-minne

256 GB SSD-hårddisk 3. 5500kr

Processor: Ryzen 7 5700G 4,6GHz med Wraith Stealth

Moderkort: MSI B550M Mortar

SSD: Kingston NV1 M.2 SSD 500GB

RAM: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz Vengeance

Grafikkort: MSI GTX 970 4. 5900kr

Nvidia GTX 960

Intel i5-6400 2.71 GHz

16gb ram

1tb hårddisk

120gb ssd

Windows 10 5. 4000kr

Skräm: AOC G2460F (144Hz, 1080p)

Arm: iiglo MM100

Specs på datorn:

CPU: Intel i7-6700 (3.40 GHz)

Moderkort: ASUS Z170-P

Ram: Hyperx fury ddr4 (2x4gb)

GPU: GeForce GTX 750 Ti

PSU: Corsair CX430 (430W)

Disk 1: WDC SSD 250gb

Disk 2: Toshiba HDD 500gb

Chassi: Phanteks eclipse P400 (rgb)

CPU-fläkt: Cooler Master Hyper 212 Evo

Windows 11 Home

Alla dem du listar är dåliga eller saknar dedikerad gpu, jag hade personligen kört något i stil med nedan försökt hitta en 1060, 970 eller liknande för 750kr ish. Kör inte något sämre en 9e gen Intel eller ryzen 2000 serien eller framåt med åtminstone en 970, 1060 eller bättre 16gb ram och runt ish 480gb till 1tb SSD

Men kör du mitt bygge nedan plus en 1070 1660 eller liknande så har du en jäkligt bra rigg om man ser budget/kostnad du bör kunna få en 1070 för runt 1500 ish

Annars exempel på en ok färdigbyggd begagnad köp nu via Tradera via företag dock behöver den 8gb mer ram minne

https://www.tradera.com/item/551757382