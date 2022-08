Microsoft: "Playstation 4 sålde dubbelt så bra som Xbox One"

Exklusiva titlar är väl den största anledningen till de olika konsol valen? är dessa lätta att tycka om så väljs den konsolen framför den andra.

xbox360 hade Mass effect serien, fable,halo m.fl. medans PS3 hade metalgear solid, little big planet (samt blueray innan det blev billigt) samt en jobbig handkontroll.

PS4 hade ju massor av omtyckta titlar Last of us, horizon zero dawn, god of war, uncharted (flera av dessa nu släppta till PC) osv. Xbox one hade forza, halo, gears 5.

PS5 och xbox s/x har...? Inga än? eller?