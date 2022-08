Får kåpan plats med U14S?

Skrivet av Tigress: Som rubriker lyder. U14S får ju plats i Fractal Design Define C med 5 mm marginal om man följer specifikationerna. Men om man nu vill montera kåpan också för att få en "cleanare look". Får kåpan plats? https://www.amazon.se/Noctua-NA-HC6-chromax-white-Kylfl%C3%A4... Gå till inlägget

Enligt länken

"The cover increases the height of the heatsink by 7mm (from 165 to 172mm) and the total width by 3mm (from 150mm to 153mm). Please make sure that your case offers sufficient clearance and that the cover doesn’t make contact with any other components such as PCIe cards! "

Med andra ord blir det tajt