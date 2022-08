Hjälp med trådlöst nätverk i stenhus

Hej!

Sorry på förhand för långt inlägg!

Bakgrund

Jag har engagerat mig i svärföräldrarnas wifi-situation. Huset är långsmalt med tre vanliga våningar och en källare. I princip alla väggar, golv, tak, lister mm. är i sten och är antagligen byggt på 80-talet. En gemensam trappa kopplar ihop våningarna. I huset finns uttag med koaxialkabel draget till nästan varje rum och det är också så internet kommer in i huset. Routern just nu står på översta våningen och mätning ger ca 200 mbps. Går jag ner på våningen under är mätningarna 30 mbps, men står man mellan våning 2-3 får man så gott som full täckning. På bv är täckningen 15 mbps och i källaren 0.

Möjliga lösningar

1. Jag har funderat på att dra kabel till accesspunkter. Problemen med det är att hela huset, som sagt, är i sten och det blir ett jäkla borrande och det känns som ett på tok för stort projekt. Och dessutom måste väl varje accesspunkt kopplas direkt till routern? Eller kan man koppla dem såhär: Router --> Accesspunkt 1 --> Accesspunkt 2 --> ...? Och om de måste kopplas direkt till routern blir det väldigt mycket sladd.

2. Meshnätverk. Till skillnad från(?) accesspunkter så kan (bör) ju meshnätverk kopplas så som ovan, alltså Meshrouter --> Meshpuck 1 --> Meshpuck 2 --> .... Och eftersom det går att få ganska bra mottagning i trappan mellan våningarna tänkte jag att mesh nog skulle funka bra. Men ett stort problem: Internet kommer ju in i huset med koaxialkabel. Så för att detta ska funka måste man ha en meshrouter med koaxialingång (väl?), och jag har inte lyckats hitta en sådan. Eller finns det annan lösning här?

3. Jag har även kollat upp sk MoCA-system. Det verkar ganska stabilt, och ganska mycket mer stabilt än att köra "homeplugs" över eluttagen vilket jag knappt ens övervägt då det verkar vara så slumpmässigt om det över huvud taget funkar, och Om det funkar verkar man tappa mycket i hastighet.

Problemen med MoCA är att det i princip bara går att beställa från USA (Amazon). Alltså knepigt med support, ev. retur osv. Och att jag har svårt att få någon klarhet i vilken "version" av koaxialkabel vi kommer få med (jag har främst kollat på Motorolas adapter) och jag har svårt att ta reda på vad för version av kabel/uttag som finns i huset (googlar man verkar det finnas en uppsjö och de ser snarlika ut). En annan grej är att kablarna i huset antagligen är gamla och jag vet inget om dem, hur de är dragna, vilken typ av koaxialkabel det är, vilket skick de är i osv.

Bortsett från dessa problem verkar detta, om det funkar, vara en rätt bra och stabil lösning, men också alltför osäker för att pröva eftersom jag inte kommer ha en susning om vad vi ska göra om det inte funkar. Och det är ganska kostsamt.

Så. Någon som har förslag på alternativa lösningar eller hur man kan gå till väga med någon av ovanstående förslag?