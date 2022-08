Kraschande Unity spel och troligen en fix för det!

Senaste 6-12mån nånting så har jag börjat uppleva att en hel del spel började att totalt krascha datorn och ofta på sekunder med en omstart som följd.

Medans andar spel är 100% stabila i timmar.

För nån vecka sedan så hände det igen med Project Warlock så började forska runt lite mer.

Kom till slut fram till att troligen så var alla dessa spel byggda med untiy kan ej säga med säkerhet då en del spel är bort glömda.

Men dom jag kommer ihåg och har nu testat igen var unity.

Felet vara att dom oftas kraschade väldigt fort efter att man startade själva spelen dvs inte i menyn heller intro filmer/osv utan spelet i sig.

Det var även nu när jag kollade BSOD viewer fel på gpu/sound/storage/och en hel del andra drivrutiner dvs verkade helt random.

Började fundera på om det var nätagget som började dö då det kan leda till totalt random felkoder.

Men dåd et är ett av dom bättre seasonic byggena och bara är 1 år gammalt och burken inte är i närheten av att dra så mycket watt så är det inte direkt troligt att det skulle vara på väg att dö.

Samt att andra oftas betydligt mer krävande spel kunde köras i timmar som tex god of war pekade ju på att nätagget var ok.

Så gick över till att dra ned överklockningen på cpu/gpu som inte är speciellt mycket men nope hjälpte inte ett dugg även om jag klockade ned långt under standard.

Provade lägre klock på minnet (som är på XMP profil) men nope hjälpte inte det heller.

Hade då sökt o läst en hel del om untiy och krascher och en del hade fått det stabilt med lägre klockning av antingen cpu/gpu/minne heller en kombo.

Hade även provat tre olika äldre gpu drivrutiner (för körde redan senaste) och rensade med DDU mellan varven så inget gammalt skit skulle finnas kvar.

Hittade sedan en post som sa att sätta en fps gräns på 60fps löste deras krascher så provade det och japp unity spel funkar i timmar utan problem.

Så provade med lite olika gränser 120hfps nope kraschade efter några sek, 75fps samma sak, 61fps funkade i några min så provade 62fps som kraschade efter några sek.

Så verkar som 61fps kanske kan gå men högre än så funkar inte alls.

Det skumma är att en del av dessa unity spel har en fps limit, ett har på 120fps som inte hjälper alls och en del med 60fps men samma sak där hjälper inte alls och kraschar direkt även om man bara får ut 60fps.

Jag kör med RivaTurnerStatisticServer för FPS gräns.

Det följer med i msi afterburner

Heller kan laddas ned och köras för sig själv https://www.guru3d.com/files-details/rtss-rivatuner-statistic...