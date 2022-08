Snabbtest: Grafikprestanda i Marvel's Spider‑Man Remastered

Skrivet av Sebban84: Med dlss quality och allt på max så flyter det här som en dröm på ultrawide 3440 × 1440. Jag märkte dock ganska stor skillnad när jag bytte cpu från 5900x till 5800x3d, dipparna försvann. Det verkar bli tungdrivet även för cpu när man kör max raytracing. Gå till inlägget

Jo, processorn verkar pressas hårt av RT i detta spel. Detta tycks även bekräftat av Nixxes då de sagt att "CPU is massively involved in BVH management".

Har iofs märkt av denna tendens, dock till något mindre grad, i titlar som CP2077 och WD Legion, där dipparna med min r5 3600 var väsentligt större med RT än utan RT. Var helt enkelt omöjligt att undvika längre dippar under 50 fps på vissa ställen. GPU load droppade ned till under 65% i vissa fall när RT var aktiverat, med en 5900x (samma system i övrigt) försvann detta beteende i stort sett helt och blev konstant 90%+.

Tror detta spel i nuvarande form skulle vara intressant att testa både CPU-prestanda och PCIe-bandbreddspåverkan på prestanda när RT är på.