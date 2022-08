Köpråd skärm för två datorer.

Hej! Jag är väldigt dåligt insatt i skärmar och dockor och allt vad det är, jag tror att det jag letar efter är en skärm med inbyggd docka men om jag har gjort någon tankevurpa så tar jag gärna emot tips på vad som bättre löser det jag vill uppnå.

Jag har skaffat en ny laptop och vill kunna använda den vid min datorplats. I nuläget har jag en stationär dator kopplad till en skärm.

Det jag vill uppnå är en datorplats med en extra skärm utöver den jag har och jag vill kunna använda min stationära dator men också koppla in min laptop för att använda den istället. Laptopen har en 300W strömförsörjning så hur jag än vrider på det så lär jag behöva koppla in den separat när jag vill sitta vid skrivbordet, alternativt skaffa en mindre usb-c försörjning (den tar upp till 120 eller 150W via usb-c) för när den inte står där.

Det jag tror skulle vara en smidig lösning vore att skaffa en skärm med möjlighet att koppla in en seriekopplad extra skärm och kringutrustning och sedan via skärmen kunna växla mellan att använda laptop eller stationär dator. Men jag vet inte om en sådan lösning fungerar smidigt och i så fall vad jag ska kolla på för skärmar (sökord etc.).

Jag har funderat på att skaffa en thunderbolt docka till laptopen och ha saker inkopplat där men dels verkar det bli bökigare om jag vill ha den stationära också och dels springer de lätt upp i pris om jag vill ha strömförsörjning och sådant via den. Och då kan jag lägga de pengarna på en skärm som fixar det jag behöver istället.

Jag har inga krav på någon megasnabb hyperfps-gamingskärm men jag vill ha vettiga betraktningsvinklar och bra färger (håller dock inte på med någon redigering så 100% adobe och sånt är väl egentligen inte viktigt).

Så tl;dr

Letar efter en skärm som kan agera hub för kringutrustning och extra skärm samt växla mellan min stationära dator och laptopen utan att behöva böka med en massa kablar hit och dit.

Tack på förhand!