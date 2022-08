Ni som sitter med en Outlook-mail (Hotmail), hur får ni detta att fungera? (Snälla hjälp)

Hej Sweclockers legender!

Snälla hjälp mig här,

För nu har jag suttit med nån Indisk Microsoft-support-tekniker i flera månader med detta.

Och han fattar verkligen ingenting och svarar inte på mitt specifika problem.

Varför fungerar detta inte inne på https://outlook.live.com?

1) Såhär, gå in på ert mail-konto via https://outlook.live.com exempelvis via din stationära-dator och via en webbläsare.

2) När ni är inne i er Inkorg gå då in i mappen med e-postmeddelandena som är "Borttagna objekt".

3) Välj sedan (Återställ objekt som tagits bort från den här mappen)

För att hitta gamla mail som blivit raderade från din mailbox.

4) Här kommer man då enkelt in i denna mappen som nu för tiden verkar heta (Deletions)?

5) Här inne, om man t.ex scrollar ner och väljer ett specifikt e-postmeddelande, kan du sedan klicka i rutan till vänster på mailet och välja (Återställ) överst.

Och voliá ditt mail är nu tillbaka och kan läsas igen.

6) Men så fort du istället går upp i "Sökfältet" och söker efter ett specifikt borttaget mail i just denna (Deletions-mappen).

Låt oss säga ett e-postmeddelande från ett rätt långt tag tillbaka som du vill återställa.

Efter att du nu gjort en sökning och du även hittar det här specifika mailet så går du då vidare till att också här klicka på rutan till vänster om mailet.

7) Vad händer då? Jo då plötsligt försvinner alternativet "Återställ" helt utan anledning?

Och det enda du nu plötsligt kan välja är att "Radera" detta mailet.

Här blir alltså problemet,

Jag försöker alltså återställa en mail från 2019 som jag också hittar när jag söker efter det mailet i borttagna objekt.

Men jag är sen helt oförmögen till att återskapa det (Restore'a det) efter jag sökt och hittat mailet.

Jag vill inte behöva sitta i (Deletions-mappen) och behöva scrolla ner i 2-3 år?....

För att sedan kunna hitta mailet för att sen kunna klicka på rutan och sedan välja "Återställ".

Helt ologiskt,

Är det här samma för er?