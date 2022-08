Jag var ute i ösregnet i promenerade. Hade mobilen omväxlande i handen och fickan. När jag kom hem och kopplade in den i laddaren så började den efter en stund att starta om sig själv, om och om igen. Jag kopplade ur laddaren, men samma sak händer. Batteriet står på 99%. Mobilen varnade inte för vatten i ladduttaget. Startar om sig själv både med laddkabel i och laddkabel ur. Har mobilen i regn tidigare, det har inte varit nått problem även efter skärmglasbyte.

Jag lyckades tillslut komma in i felsäkert läge men den startade ändå om sig själv efter en stund. Jag har inte återställt mobilen. Är rädd för att det kan ha kommit in fukt i mobilen då skärmglaset är utbytt på den av ett företag. Det skall tydligen göra att mobilen ej längre är vattentålig. Ser inga fysiska tecken på att det kommit in fukt förutom att mobilen startar om sig.

Jag har lagt mobilen i en påse med ris, det är råris, mobilen ska tydligen ligga där i 2 dygn. Tror ni att det räcker som det ser ut på bilden ? Jag har tagit bort luckan för simkortet. Om mobilen efter två dygn i påsen fortfarande startar om sig själv så är det Reset som gäller. Funkar inte det så får jag prova skicka in den på garantin.