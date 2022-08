Finns det någon bra sida för distans jobb?

Hej alla.

Jag blir mer och mer sugen på att gå helt remote jobb mässigt och undrar om någon har tips på var jag kan söka jobb.

Min bakgrund är inom sälj och IT,

Jobbat som säljare och butikssäljare i sammanlagt 6 år innan jag sadlade om och började inom IT.

Min erfarenhet inom IT är

6 månader som supporttekniker

2 år som Ansvarig IT-Tekniker (Support 1st -3dr line, Microsoft Serverar, Azure, 365)

8 månader som IT konsult inom Office 365 med fokus på digital workplace

2,5 år som förhandlingsledare för 365 med ansvar både för förvaltning, utveckling av hur vi jobbar och support inom 365.

Nuvarande jobb som Tjänsteägare för servicedisken och ansvarig för VIP Support.

Ingen nätverkserfarenhet direkt, men det känns som det mest andra inom Windows och Mac har jag pillat i på olika nivåer allt från enkla support ärenden till powershell och sql.

Helst skulle jag vilja hitta en liknade tjänst som jag har idag där jag styr våran köpa servicedesk men kan nog titta på annat med, så länge det är så remote som möjligt.

Har ni tips på sidor med jobb inom it som är helt remote?

Har ni som jobbar remote erfarenheter ni vill berätta om?

Hur är det med utrustning?

Hur är löneskillnaden?