Får en arrangör avboka biljetter på det här sättet?

Skrivet av Johanna1: Jag bokade några fribiljetter på Eventbrite och fick den här bekräftelsen För mig ser detta ut som en orderbekräftelse, inte ett ordermottagande. Länken till terms of service går hit https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshoo... (ja, den går till en amerikansk sida). Arrangören har nu annullerat denna order, utan någon som helst motivering (själva arrangemanget är inte inställt). Är det verkligen tillåtet? Har inte vi ett bindande avtal?

Har du klickat på "go to my tickets" och kollat om du har några biljetter där?