RENSNING * Gamingmöss, SSD, HDD, Högttalare m.m. Allt nytt och oanvänt!

Säljer av en massa prylar. Allt är nytt och oanvänt, men eventuellt uppackat för fotografering.

Jag listar allt nedan och skriver billigast onlinepris (från prisjakt.se) inom parentes. Skicka ett DM med ditt rimliga bud och vad du önskar köpa så kanske vi gör affär!

Jag uppdaterar tråden allt eftersom något blir sålt.

Allt kan skickas (spårbart via Postnord) och då tillkommer 69kr i porto. Betalning sker i förskott via Swish.

Det som säljs:

Beyerdynamic SPACE Nordic Gray | Högtalare - (Billigast just nu: 1 749 kr)

Beyerdynamic SPACE Charcoal | Högtalare - (Billigast just nu: 1 749 kr)

Roccat Kone XP | Gamingmus - (Billigast just nu: 830 kr)

Roccat Kone XP | Gamingmus (lite skadad förpackning) - (Billigast just nu: 830 kr)

2TB Extern Hårddisk PS4/PS5 Horizion Limited Edition - (Billigast just nu: 981 kr)

2TB Extern Hårddisk PS4 TLoU2 Limited Edition - (Billigast just nu: N/A)

2TB Extern Hårddisk PC Boba Fett Mandalorian Edition - (Billigast just nu: 999 kr)

Seagate FireCuda 120 SATA SSD 1TB Star Wars Edition Beskar - (Billigast just nu: 1 890kr)

Razer Viper Ultimate Quartz inkl laddstation - (Billigast just nu: 1 490kr)

