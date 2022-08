HP ILO fråga

Hej

Har en HP DL380 G9 som jag kör Proxmox på och vill ha ut lite info som förbrukning.

Vad jag förstår så ska det gå med ILO och jag har kopplat in ILO till mitt nätverk hemma men har än inte loggat in.

Detta har med att jag måste stänga ner allt och starta om och gå in i ILO och nollställa lösenordet då jag vet inte vad det har varit tidigare (Dock verkar det som den har tillhör kluster för Facebook i england)

Men innan man lägger tid på detta, går det att få ut information som förbrukning och liknande utan att ha någon licens?

Eller måste man ha det för att ens se någon information?