Skrivet av glemmy: Jag har haft en Huawei P20 Pro i 3 år utan skydd och aldrig spräckt en display på någon tidigare telefon jag ägt.

Så vad sägs, gör det någon nytta eller ska jag bara plocka av? Gå till inlägget

Jag har också haft Huawei p20 Pro i 5 år, aldrig haft något skydd på den, när är en telefon är så vacker varför gömma den i ett fult fodral som gör den dubbelt så stor? Innan telefonen får repor så är den så gammal ingen vill köpa den heller.

Och den fick aldrig en repa, och jag har även haft den samman med nycklar i fickan.

När man tittar på "JerryRigsEverything" på youtube, när han testar gorillaglas - så krävs det mycket innan man repar glaset, riktig mycket. En Galaxy fold är en helt annan femma dock, då "glaset" är av plast.

Nu har jag bytt till OnePlus 9 Pro som också bestod Jerryrigseverythings brutala tests, det gjorde INTE OnePlus 10, eller 10T, och det verkar som att OnePlus 9 Pro är samma material som Huawei P20 Pro, du vet - slippery like a bar of soap, sturdy like a brick.

När det gäller Samsung Galaxy S22 det vet jag inte, min kompis har en Galaxy S21 Ultra, och han har haft det i ett år nu, utan skydd - verkar gå bra.