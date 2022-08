Ryzen 5800x höga temperaturer vid låg belastning!

Skrivet av z3poxx: Din 5800x är varmare än min 5900x så något är förmodligen inte helt rätt. Min gissning är antingen att du inte får in tillräckligt med frisk luft detta kan du testa via att köra utan sido panel eller att det är felmonterat.

Hjälper inte det så hade jag kontrollerat om du har monterat kylaren korrekt, om du har ett ojämt tryck med kylblocket på själva CPU'n så kan det ha stor påverkan.

Om inget av detta verkar vara felet så hade jag börjat undersöka om din kylare är sönder, du kan kolla att vätskan flödar som det ska via att lätt knipa med fingranra på ett av slangarna då ska du känna vätskan som flödar där i.

Hur är det monterat? Om själva CPU blocket är högre än hela radiatorn (mkt svårt med en så stor radiator) så kan du få luftbubblor i själva CPU blocket och det påverkar prestandan väldigt mkt. Gå till inlägget

Har ett Fractal Design Meshify 2 med 3 be quiet! Silent Wings 3 High-speed fläktar, 2 fram och 1 bak med generösa fläktkurvor och det borde räcka tycker man.

Den felsöktes av Inet för några veckor sedan så kylaren fungerar, vid stresstest så går inte CPU´n över 81 C så den kyler. Det som besvärar mej och som jag inte tycker är normalt är att den vid låg belastning och när man "idlar" ligger på temperaturer på över 60 C och inte ovanligt över 70 C. Vid stresstest 81 C och vid vardaglig användning som att kolla på på Youtube eller Twitch så ligger den över 60 C, detta cpu beteende känns inte rätt.

Ska kolla att aio- kylaren sitter rätt som den ska men tycker att jag gjort det några gånger.