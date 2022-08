Uppdatera moderkort/ramm.. Koll innan köp!

Skrivet av aamenvisst: Tack för snabba svaret.. Trimma manuelt? Kan tyvärr inget om detta men går det att ändra i något medföljande program eller måste man ha mer djupgående kunskap för att ändra detta? Gå till inlägget

du behöver köpa ett kitt av 2. finns en chans att 1 sticka inte klarar dual channel så bra, det är lite av ett lotteri. troligtvis kommer det funka, men man ska egentligen alltid köpa kitt av 2st ram tex för att maximera kompatibiliteten.

från en tidigare tråd i usa;

"No, I had that exact situation in one of my cases and the mixed RAM I added is working fine.

If you search the forums for 'Mixed RAM' you'll see plenty of reports of successful mixings. You'll also see plenty of failures. Because of this we always recommend folks looking to upgrade RAM to purchase a single pack to help avoid the chance of their investment not working out.

As both Tradesman and I are trying to stress , there is no way we can guarantee that using mixed modules will work in your partiucular system, it really does vary on a case-by-case basis.

Like I said above, if you really love those modules go ahead and try it out. Worst that could happen is that they don't work together and you'll have to return one pair."