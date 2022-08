Skorrande ljud i chassi, lösning?

Vid olika temperaturer så skorrar mitt PC chassi ljudligt. Det hörs en hel del.

Det kan ske vid olika CPU eller GPU belastningar. Men oftast sker det vid inaktivitet.

Jag tittar ofta på aktivitetshanteraren, ser inget där. När jag kör Unreal Engine eller

Metahuman är det så mycket fläktljud så det om finnes går bort, det skorrande ljudet alltså.

Men när man minst anar det. Så låter chassit som en gammal ford.

Trycker man dit tummen på plåten så tystnar det för ett tag, men plåt är plåt och värme är värme.

Något skorrar. Jag har funderat på en skruvtving med gummikuddar.

Har redan försökt "tilta" tornet med gummi under men det hjälpte inte. Fanskapet självresonerar.

Det är något oerhört störande när man koncentrerar sig på något. "It fucking comes out of the blue."

Förutom en skruvtving för att "tighta" till chassit vad har ni för förslag ?