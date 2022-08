Xbox 360 Slim (250 GB) + 18 Spel + 4 Kontroller

Hej!

Säljer nu mitt Xbox 360 Slim (250GB) med 18 spel och 4 kontroller. Konsolen införskaffades 2011-09-26.

Anledningen till varför jag säljer allt är för att det sedan en längre tid tillbaka har legat i garderobern och samlat damm.

Konsolen är testad och fungerar, alla kontroller är testade och fungerar, alla spel är testade och fungerar.

Följande spel ingår i köpet:

Army of Two

Assasin's Creed 1

Assasin's Creed 2

Assasin's Creed 3

Dead Rising

EA Sports Fight Nigh Round 3

Gears of War 1

Gears of War 2

Kameo: Elements of Power

Lara Croft Tomb Raider Legend

Lost Planet

Saints Row 1

Star Wars The Force Unleashed 1

The Darkness 1

Viva Pinata Party Animals

Följande kontroller ingår:

Svart

Vit

Blå

Rosa

2st xbox headset ingår (en svart och en vit/grå).

Obs:

- Köparen står för frakten om produkterna ej hämtas på plats.

- Allt säljes som ett komplett paket.

Mer info om konsolen:

https://www.webhallen.com/se/product/111718-Xbox-360-Basenhet...

