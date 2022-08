Pro-tip: Styr dina skärmar via mjukvara och keybinds

Tänkte tipsa om min senaste upptäckt som förenklat min multi-monitor-vardag.

Nämligen möjligheten att styra skärmarna via mjukvara och keybinds.

I min triple-monitor-setup har sidoskärmarna olägligt nog knapparna placerade på baksidan.

Detta gör på-/avslagning och ändring av skärminställningar till något av ett irritationsmoment.

Det är här DDC/CI och möjligheten att styra skärmarna via mjukvara, kommer in i bilden.

Klicka för mer information Ett utdrag från programmet ClickMonitorDDC som visar tillgängliga parametrar för min Lenovo Y27q-20

Med hjälp av mjukvara som kommunicerar med skärmarna via DDC/CI kan man slå av/på skärmarna, ändra brightness, kontrast, färgtemperatur, källa etc - allt utan att behöva röra skärmen.

På en del skärmar kan man även ändra på parametrar som annars är låsta i den vanliga skärmmenyn.

I mitt fall är t.ex. brightness låst när skärmen är i sRGB-mode, men går att ändra via DDC/CI av någon anledning.

Mina skärmar visar sig även ha ett tredje strömläge endast tillgängligt via DDC/CI, där skärmarna sätts i något slags mellanläge till av och på. För min mittenskärm medför detta läge att skärmens USB-hub fortfarande är igång när skärmen är släckt, till skillnad från när den stängs av via knappen.

"Rapid HPD" triggas inte heller när jag slår på mina skärmar från detta läge. (Rapid HPD var det fanskap som tidigare (tills det blev förbättrat i någon Windows-uppdatering) orsakade att fönster flyttades rundor hejvilt när man slog av/på DisplayPort-anslutna skärmar. Inte ett lika stort problem numera m.a.o.)

Så vad finns det då för mjukvara?

Massvis! Bara googla "ddc ci software" eller "monitor vcp software", välj och vraka.

Själv kör jag på ClickMonitorDDC 7.2 för Windows. Bra UI, keybinds, automatisering i form av kommandon som triggas vid klockslag. Dessvärre finns inte den ursprungliga hemsidan kvar, men kopior finns på github etc.

I mitt fall har jag en keybind för att slå av/på sidoskärmarna vid filmtittande, och en annan för att toggla brightness för ljust/mörkt rum.

Oklart om det finns parametrar/värden som kan orsaka skärmen skada.

Skulle inte tro det, men nu har jag i alla fall avskrivit mig ansvaret