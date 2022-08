Aktivering av BitLocker på extern hårddisk

Hej,

Jag aktiverade BitLocker på en extern hårddisk som hade en del data, och den tog några timmar att slutföra. Sedan när jag ansluter hårddisken till datorn så får jag upp "There is a problem with your drive. Scan now and fix it"

Om jag sedan klickar på popupen så får jag följande:

Ska jag klicka på denna eller kan det orsaka problem med filer på hårddisken? Funderar om jag behöver ta en backup innan jag klickar på ja där, men är typ 1TB i data så lite segt med en sån backup.