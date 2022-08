KÖPES! Grafikkort RTX3060 ti alt 3070, Moderkort, minnen+ CPU, Gamingskärm 24"-27"

Är denna intressant kanske? komplett burk bortsett från GPU om du inte önskar ha med de gamla GTS 250it

CPU: Ryzen 3800x, Mobo X570i Aorus Pro Wifi, GPU:GTS 250 768MB, RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB 2x8 3200mhz CL16, SSD:Samsung 850 Evo 500gb HDD: WD Blue 2TB, PSU: Corsair RM850x v2, Case: Corsair Crystal 280X RGB White

Bor i Falköping dock så är närmare 20 mil men är de intressant let me know!