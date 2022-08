Underbar Lotr kommentar från Youtube

Många tittar på Youtube och jag inräknad. Nu för tiden så är det så mycket reklam så jag

använder 4k video downloader istället, men jag tittar ju alltid lite på kommentarerna.

Jag sökte på lotr och fick en bra träff, klistrade in den i nedladdaren och såg att det var en rätt lång dl pga storleken. Då såg jag den bäst rankade kommentaren, det var denna:

---

My father is 76 years old. He has NEVER been into the fantasy genre in any sense. Over the last 15 years, I have tried numerous times to get him to watch LOTR with me to no avail. This past Christmas, I was able to FINALLY convince him to sit down and watch at least The Fellowship Of The Rings (extended version) with me. Within a 5 day span, we finished ALL 3 Extended Versions and my 76 years old father was in tears by the end of it and thanked me for sharing them with him. He told me "I haven't enjoyed a journey like that in a long time".

---

Böckerna och filmerna är fantastiska, nu var det ett tag sen jag såg filmerna, kanske dags att börja igen. Vilka rollprestationer i filmerna utav alla skådespelare.

Så alltså, har era (om finnes) föräldrar inte sett filmerna, övertyga dem.

Länken till det jag nämnde ovan:

Lord of The Rings | The Shire - Music from the Soundtrack - Visual Escape