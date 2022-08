Köpråd ny dator mITX

Hej, hoppas på råd & förslag.

Har inte engagerat mig i datorbyggande på nästan 10 år så jag är verkligen inte up to date på vad som gäller.

Sitter nu på en Intel i7 4770K samt ett nvidia 980 Ti kort som sitter i ett enormt Colormaster 900D chassi.

Spelar mest Warhammer total war 3 samt World of tanks och Warthunder samt ser endel på film & serier.

Vill ha köpråd på ett mITX bygg då datorn skall flyttas ut till vardagsrummet. Gärna förslag från Inet eller Webhallen.

Har redan valt ut chassi ett fractal design torrent Nano som fått godkänt att vara i vardagsrummet.

https://www.inet.se/produkt/6905120/fractal-design-torrent-na...

Budget ca 10000Kr

Tack på förhand