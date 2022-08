Hjälp av inköp WIN LAPTOP (programmering)

Hej vänner på Sweclockers!

Ska skola om mig i livet, så om någon vecka börja mina studier som .NET utvecklare och jag har tröttsamt setat i många timmar och sökt på diverse forum, youtube recensioner (you name it) efter en laptop PC då jag ska börja studera .NET programmering. (Har även gjort research om macbook M1 PRO fungerar, men det är lite frågetecken) jag vill kunna ta mig genom utbildningen utan några problem.

Ska resa mycket, sitta på kaffèer och plugga lite här och vart.

Jag är väl en person som inte vill köpa det absolut absolut billigaste utan jag vill ha lite kraft.

Minimum:

16GB RAM / 1TB SSD / OLED display(Högre än 1080p, minimum 2.8K / 90HZ

Också ett måste som jag stör mig på, så vill jag absolut ha så maximalt edge to edge skärm som möjligt.

Så lite ram runt skärmen som möjligt.

Budget 10-17k.

Jag har kikat på "ASUS ZenBook 14 OLED UM3402 - 14" som referens ungefär vad jag söker.

https://www.inet.se/produkt/1973739/asus-zenbook-14-oled-um34...

Tacksam över tips, och rekommendationer vid sittandes erfarenhet.

Mvh //