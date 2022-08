Skrivet av SAnDis: Hej Ska byta bank från SEB till Danskebank, ska flytta allt, bolån, lönekonto osv osv. Jag har sparat privat på SEB till pensionen via kapitralförsäkring?

Jag undrar om dessa pengar går att flytta? Om det går att flytta, är det bättre att lägga dem på exempel på Nordnet där jag har mina aktier än min "vanliga" bank?

Skrivet av Spiffman: går självklart att flytta. Kontakta ny bank så löser de det åt dig

En kapitalförsäkring är just en försäkring du köper hos SEB. Denna går inte att flytta, endast pengar kan tas ut eller stoppas in.

Vill du "flytta" till Danskebank så måste du alltså sälja samtliga innehav i kapitalförsäkringen, plocka ut pengarna, stoppa in pengarna hos Danskebank och sedan köpa innehaven på nytt.

Du är oexponerad mot börsen under flytten. Danskebank kan säkert hjälpa till. Det är dock rätt bra att undvika flytta runt just för att man är oexponerad mot börsen under flytten.