Kompatibilitets problem med Need For Speed Underground 2 på Windows 11

Hej!

Jag installerade och spelade ett par timmar Need For Speed Underground 2 häromdagen (min fysiska original utgåva)

När jag hade spelat färdigt sparade jag och stängde av.

Nu när jag startar spelet frågar spelet om jag vill skapa en ny profil.

Väljer jag "nej" och går vidare till "load game save" står det "no profile found", även fast jag ser sparfilen i %appdata%

Någon som har en aning om vad det kan vara för fel?

Tack!