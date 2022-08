Dockningsstation+bärbar - Behöver råd

Skrivet av Mayth: DU behöver kolla så datorn kan laddas över USB-C ja. Samt att UBC-C porten stödjer Displayport Alt Mode. 60W bör räcka, men det är lika bra att kolla upp. Gå till inlägget

Tack för svar.

Och hur kollar jag att den kan laddas via USB-C?

T.ex. framgår det på elgigantens sida eller måste jag kolla tillverkaren?

Dock såg jag att Inet har ett filter på detta!

Samma med Displayport Alt Mode. Antar det krävs för att man ska kunna få bild via USB-C dockan man ansluter?

Läser en review på en random skärm:

"One thing to note is that the Type-C port doesn’t offer DisplayPort or Thunderbolt video output."

Jag antar att det betyder att jag inte kan få bild via en dockningsstation på just den specifika datorn?

En annan dator står det: USB 3.2 Gen 1 Type C - 1 st, (Stöd för Laddning och DP 1.2)

Betyder DP 1.2 att den stöder bild via USB sladd, om jag sätter den i en docka?

Verkar vara en djungel att köpa nått som garanterat fungerar...kanske ska släppa hela det här med att ansluta en docka och bara satsa på en USB-HUB istället så får dom koppla in skärmen manuellt varje gång dom vill sitta vid en större skärm

USB 3.2 Gen 2 Type C - 2 st, stöd för DP 1.4/Power 3.0/Data