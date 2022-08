Ikväll blir det ordentlig spelfest i form av Gamescom Opening Night Live 2022! Öppningsceremonin för spelmässan i Köln kickar igång 20:00 och precis som tidigare kommer branschveteranen Geoff Keighley hålla låda. Under den två timmar långa strömmen kommer vi få se massvis med olika trailers från kommande spel, men specifikt vilka titlar som kommer visas upp är för tillfället okänt. Titeln på strömmen på The Game Awards Youtube-kanal skvallrar dock om uppdateringar kring Sonic, Hogwarts Legacy och The Outlast Trials, så bara det gör ju att man blir lite sugen på att kika.

Våra vänner på FZ kommer köra lite liveström på Twitch där Malmö-baserade streamern och operasångaren Wakkaah kommer tjöta och reagera på det som visas upp. Länk till streamen har ni här: FZ på Twitch.

Vill ni kika på strömmen okommenterat kan ni dra igång den här nere: