Skrivet av Allexz: Vilken tur att det endast var en 'limited subset of data' med ditt lösenord, ditt konto och din epost. Tänk om hackarna kommit över något mer viktigt. T.ex som ehh... hmm.... Vad mer sparar plex mer om dig egentligen? Använder plex profilbilder eller något?

Tror den avslutande meningen som citerades besvarar din fråga (om vad de menar)? "Rest assured that credit card and other payment data are not stored on our servers at all and were not vulnerable to this incident."