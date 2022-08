Har nån läst YH-utb till Key Account Manager/B2B Säljare?

Vill jobba inom sälj men vet inte om man ska köra någon av utbildningarna i rubriken eller om det är smartare att hoppa på en annan YH-utb exempelvis; automationstekniker, solenergitekniker eller valfri IT-relaterad utbildning med argumentet att isåfall kan jag kliva in i en säljroll efteråt med special kompetens inom ett område och således vara extra värdefull som säljare plus inneha stor kunskap om vad jag säljer (plus faktumet att man då också har en utb. att falla tillbaka mot om man vill sluta med sälj)

Skulle vara mycket tacksam för era synpunkter, särskilt om ni råkar ha läst någon av utbildningarna jag nämnt i tråden!