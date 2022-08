Unifi infrastruktur hjälp (TV/VLAN etc)

På tomten har vi två hus, ett stort och ett litet, på det stora har vi fått in diverse internet genom åren, nu senast FWA från Telia, nu skall vi dock äntligen få fiber och pga tomtens förskaffning etc så kommer den komma in i lillstugan. Mellan husen finns 2 Cat 6a i rör. I lillstugan diverse teknik som en dator med Hass på, non Pi och en accesspunkt (drivs av lokal PoE-Switch). I Stora huset finns routern, Dream Machine Pro och en PoE-switch för tre accesspunkter och två kameror.

Skiter jag i TV är det ju enkelt, en kabel under husen för ethernet till router från fiberkonverter, andra kabeln tillbaka för switchen.

Men vill vi ha TV från fiberanslutningen... Switcharna är ju bara Layer 2. Jag kan inte ett skvatt om VLAN så jag tar inte illa vid mig, snarare tvärtom, om ni förklarar för mig som om jag vore en 80-årig konstnär.