SuperMicro X10SRA-F - fast i "recovery boot"?

Hej alla,

någon som har bra koll på Supermicro-moderkort?

Jag har köpt ett X10SRA-F på ebay som det stod att det var testat.

Har slängt i 8x16GB DDR4 2133MHz ECC-minnen och en Intel E5-2690V4 CPU.

Maskinen startar upp men piper 5 gånger och säger sen "Please insert USB key with SUPER.ROM" sen blir man inslängd i BIOS där det står "ROM Image is not loaded, ROM Image update denied".

Detta har jag testat utan att få något nytt resultat:

* Då maskinen har IPMI, uppdaterat BIOS till senaste

* Bytt CMOS-batteri

* Flippat runt Recovery-switchen på moderkortet

* Provat köra Optimized defaults i BIOS men då får jag istället "Error!! Flash update failed"

Men jag lyckas ändå inte spara något i BIOS eller boota på USB, om jag forcar så fastnar den med en liten markör uppe till vänster.

Någon som har några andra förslag?